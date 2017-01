Aperitivo in concerto con Wadada Leo Smith e Vijay Iyer

Nuovo appuntamento d'eccezione al teatro Manzoni di Milano con la rassegna " Aperitivo in concerto ". Domenica 15 gennaio, alle 11, sarà di scena il sorprendente duo formato dal trombettista guru della musica improvvisata africano-americana Wadada Leo Smith e dall'acclamato compositore e pianista Vijay Iyer . Per l'inedita coppia si tratta dell'unica data italiana.

Dopo la pausa natalizia il nuovo anno si apre all'insegna della funambolica capacità creativa, della pura libertà poetica, della appassionata esplorazione dei suoni e dell'improvvisazione. Dal palco del Manzoni presenteranno musiche scritte per il loro cd "A Cosmic Rhythm with Each Stroke", nel quale emerge la suggestiva suite che ha dato il titolo all'album, dedicata all'innovativa artista indiana Nasreen Mohamedi. Gli impetuosi assoli di Smith contrapposti alla scintillante elettronica di Iyer disegnano una musica che riecheggia le opere geometriche, esteticamente pulite ed essenziali della Mohamedi.



Due generazioni a confronto, quella del settantenne trombettista e del quarantenne pianista, che sapranno interagire intensamente immergendo il pubblico nell'astrazione senza perdere un'affascinante intelligibilità, grazie all'uso lirico del silenzio e dello spazio e alla vasta ricchezza timbrica. Un duo che sa liberare la musica da lacci e lacciuoli, capace di spingere la musica improvvisata verso nuove frontiere, nuove libertà, nuovi terreni di incontro.



