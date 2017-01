Aperitivo in concerto con "Joe Daley Tuba Trio" e Craig Harris

Per la rassegna "Aperitivo in concerto" domenica 22 gennaio, alle 11 al teatro Manzoni di Milano, è la volta di una prima mondiale e di uno dei momenti più alti della stagione 2016-2017: “Prayer Rituals: A Quest For Inner Peace” del Joe Daley Tuba Trio. Questo sia per la partecipazione di solisti eccezionali, sia per le qualità di un lavoro musicale originalissimo, che sa fondere ritualità, potenza drammatica, teatralità, emozionalità intensa.