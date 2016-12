Antonino Spadaccino presenta "Ali nere", primo estratto del nuovo album

A distanza di dodici anni Antonino Spadaccino , vincitore della quarta edizione di Amici, sabato 26 marzo tornerà negli studi della scuola più famosa della tv per presentare in anteprima live il suo nuovo brano " Ali nere ". Tgcom24 offre in esclusiva il backstage del video che accompagna il primo singolo estratto da "Nottetempo", disco d'inediti in uscita il 22 aprile.

In "Ali Nere" Antonino ha curato sia la scrittura del testo che la ricerca delle sonorità. Un mix di R&B ed elettronica, in cui si fondono analogico e digitale. Il brano, che vede la produzione artistica di Luca Mattioni , è stato mixato e masterizzato da Matt Howe ai Katara Studios di Doha (Qatar) ed è stato poi registrato da Stefano Mariani agli Stripe Studio di Milano.

"Nel momento in cui ho scritto 'Ali Nere' ho pensato a cosa realmente volessi comunicare e soprattutto in che modo – racconta Antonino - Questo brano rappresenta il momento in cui ho smesso di pensare e ho agito, rimettendomi in gioco. Ringrazio Mario Cianchi con cui ho avuto modo di confrontarmi sulla scrittura raggiungendo il risultato che tutti speravamo e Luca Mattioni che con il suo grande talento e l'estrema sensibilità ha dato vita ad una sonorità unica per questo mio nuovo lavoro discografico".