18 aprile 2015 Antonello Venditti torna a cantare la sua Roma: "E' spenta, l'unica luce è il Vaticano" Il 21 aprile esce Tortuga, il nuovo album di inediti in bilico tra autobiografia e presente

12:56 - Nel suo studio di registrazione alle porte di Roma Antonello Venditti parla con entusiasmo di "Tortuga", il suo nuovo album. Riascolta i nove brani e tra una canzone e l'altra racconta la genesi di ogni canzone e finisce inevitabilmente per tracciare un percorso esistenziale, fatto di musica, ricordi, riflessioni sulla politica, di bilanci sentimentali e anche di dolore.

Tortuga è un'isola, ma è anche il nome del bar di fronte al liceo romano Giulio Cesare, che è un punto essenziale nella geografia emotiva di Venditti. "Il Tortuga era un incrocio di esistenze, ai miei tempi c'erano quelli come me che si vedevano per poi andare al Piper (il mio gruppo preferito erano I Naufraghi), al Titan o al Folkstudio - racconta ad Ansa - Rappresenta anche un modo di intendere il bar come teatro di una socialità che sta scomparendo".



E questo rimane il nucleo che ha ispirato due brani, la già citata title track e 'I ragazzi del Tortuga', "una sorta di festosa 'Bomba o non bomba' dedicata a Roma, una città ormai spenta, travolta da vicende come Mafia Capitale e soffocata da gente che ci sta rovinando moralmente. L'unico luogo illuminato è San Pietro, grazie a un personaggio che ha dimostrato di avere due attributi incredibili".



L'album è il frutto di un'ispirazione felice, "un disco molto suonato e pensato per il mondo digitale ma realizzato in modo analogico perché è lì che affondano le nostre radici. Solo dopo è stato digitalizzato" spiega Venditti.

Anticipato dal primo singolo "Cosa Avevi In Mente", "Tortuga" è il diciannovesimo album di studio di Venditti ed arriva a quattro anni da "Unica". L'album è uno specchio sonoro nel quale Venditti si è riflesso e mostra, pur nella familiarità di uno stile riconoscibile, un Venditti mai sentito.



Il 20 aprile parte da Roma l’Instore tour in cui Venditti presenterà il disco. Il 23 aprile sarà a Bologna, il 24 aprile a Milano, il 29 aprile a Bari e il 30 aprile a Napoli. Nel frattempo cresce l’attesa per il grande concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il 5 settembre, che segnerà il ritorno live del grande cantautore.



Dopo l’evento all'Olimpico, a novembre prenderà il via il tour nei palasport preceduto da un concerto, il 17 settembre, al Teatro Antico di Taormina.



LE DATE DEL TOUR:

17 settembre a TAORMINA

21 novembre a PADOVA

25 novembre a BOLOGNA

28 novembre a TORINO

1 dicembre a MILANO

3 dicembre a PESCARA

5 dicembre a FIRENZE

8 dicembre a NAPOLI

10 dicembre a TARANTO