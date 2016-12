Antonello Venditti, dedica speciale su Facebook per l'esame di maturità

"La notte prima degli esami è questa, so cavoli amari e mi piace viverla con voi". Antonello Venditti , in diretta su Facebook , ha voluto fare una dedica speciale a sua nipote Alice e a tutti i giovani che oggi affronteranno la prima prova della maturità 2016. Così, emozionato e imbarazzato, ha cantato una delle sue canzoni più famose.

Il cantante ricorda di aver "fatto il matto" prima della sua maturità. Poi comincia a cantare "con tutto il cuore". Alla fine la dedica da nonno premuroso: "Annamo, spaccamo, spaccamo. La musica è un gran conforto. La matematica qualche volta sbaglia ma la poesia no. Vorrei dedicare questa sera a una giovane ragazza che si chiama Alice e che fa Venditti di cognome e che domani farà l'esame insieme a voi. Un grande abbraccio ad Alice e a tutti voi dal Giulio Cesare fino all'ultimo liceo di questa nostra amata Italia. Vi voglio un sacco di bene. Mi so pure commosso come un cretino", conclude con la voce spezzata.