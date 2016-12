Antonella Lo Coco tra "Optional", Londra e il Festival di Sanremo 2015

Si intitola " Optional " il nuovo singolo in uscita il 14 ottobre (Agidi-Artist First) che segna il ritorno di Antonella Lo Coco , finalista della quinta edizione di "X Factor" . Il nuovo progetto nasce da un soggiorno della cantante a Londra, dove sono nati anche altri brani che saranno inclusi nel disco in uscita nel 2015. Tra i progetti futuri? Anche la partecipazione al Festival di Sanremo, come confessa a Tgcom24 .

Come nasce "Optional"?

E' nato a Londra nella primavera di quest'anno, anche grazie alla collaborazione con la coppia di produttori londinesi "The Electric". Ho fortemente voluto questa parentesi extra-Italia perché mi ha dato modo di confrontarmi con un modo di scrivere e comporre internazionale, diverso da quello che conoscevo. Optional è stato il primo di diversi pezzi scritti a Londra.



Qual è il messaggio che vorresti lanciare?

Un messaggio di ribellione, dedicato a chi ha cercato di spegnare i miei sogni e le mie ambizioni. Molto spesso sono le persone che amiamo e che sono molto vicine a noi a fregarci. Mi sono resa conto che questo tipo di persone è assolutamente un optional nella mia vita, posso farne a meno. Un bel consiglio a chi vuole staccarsi da situazioni che sembrano essenziali ma allo stesso tempo fanno male.



Cosa ti ha colpito di Londra?

Londra è un città che non si può non amare. Mi ha permesso di aprirmi musicalmente, di frequentare il mondo dell'underground musicale. Ho avuto la possibilità di partecipare a un writing camp con autori e produttori di tutto il mondo. Un'esperienza grandiosa.



Hai tra i progetti un nuovo disco?

A Londra sono nati diversi pezzi. Vorrei includerne alcuni nel mio prossimo disco che spero uscirà nel 2015.



Pensi di andare a Sanremo?

Sanremo è un palco che vorrei raggiungere, un altro sogno da realizzare.



Chi tra i ragazzi di X Factor di quest'anno dei provini ti ha colpito?

Ho visto i provini e li commento sempre con una Twit-cronaca il giovedì sera. Mi ha colpito molto Federico - An Harbour, il ragazzo con la barba lunga che ha cantato il suo inedito in inglese.