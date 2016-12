Anton Yelchin, la reazione di Hollywood alla tragica morte dell'attore

J.J. Abrams, che per primo gli ha regalato il personaggio di Chekov in Star Trek, ha twittato un biglietto scritto a mano: "Anton, eri brillante. Eri gentile. Eri dannatamente divertente e un vero talento. E non sei rimasto qui abbastanza a lungo. Ci manchi".



Justin Lin, regista di Star Trek Beyond invece ha scritto: "Sono ancora sotto shock. Riposa in pace, Anton. La sua passione e il suo entusiasmo continueranno a vivere con tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscere"



Il saluto dell'attrice e regista Jodie Foster è stato: "Anton, che anima rara e bella con la sua passione inarrestabile per la vita. E' stato in egual misura un serio pensatore e il fratellino più divertente che si possa sognare. Sono così onorata di essere stata in grado di dirigere un attore così profondo, così impegnato e genuino. sarò sempre grata per tutti quei piccoli scambi che abbiamo condiviso, il suo entusiasmo contagioso, le sue domande, la sua compagnia. il mio cuore si spezza per la sua mamma e papà che erano una parte di ogni aneddoto. Portava il loro amore in tutto ciò che toccava".



Guillermo del Toro scrive su Twitter: "Anton era un tesoro. Il più dolce, più umile, delizioso, ragazzo di talento che si possa incontrare. Ho lavorato insieme per circa un anno. Sono scioccato".



Invece la Paramount ha redatto un comunicato ufficiale: "Tutti noi di Paramount ci uniamo al mondo in questo giorno di lutto per la prematura scomparsa di Anton Yelchin. Come membro della famiglia di Star Trek era amato da tanti e mancherà a tutti. Condividiamo le nostre più sentite condoglianze con la madre, il padre e famiglia".