Anne Hathaway è incinta, primo bebè in arrivo

Inguainata in un bellissimo abito lungo, aderente alle sue sensuali forme la Hathaway non aveva nascosto nulla, tutt'altro! In posa per i fotografi, durante la presentazione del suo ultimo film a Londra a fianco di Robert De Niro, aveva più volte mostrato le sue rotondità appena accennate. Adesso però arriva la conferma: 33 anni appena compiuti (il 12 novembre) lei, 34 lui, la coppia è sposata dal settembre 2012, ma è insieme da oltre 7 anni.



Un bambino è sempre rientrato nei loro programmi familiari, e già in una intervista al Telegraph del 2012 la Hathaway aveva espresso la volontà in futuro di avere dei figli e adesso ecco che il sogno sta per diventare realtà. Nominata ai Golden Globe e agli Oscar nel 2009 come miglior attrice per "Rachel sta per sposarsi", la Hathaway riceve Oscar, Golden Globe e Premio Bafta come miglior attrice non protagonista nel 2013 per "Les Miserables". Nel 2011 ha una nomination come miglior attrice in un film commedia "Amore & altri rimedi".