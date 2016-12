Annalisa Scarrone, da "Amici" al cinepanettone

Annalisa Scarrone non si ferma più. Dopo "Amici” e "Sanremo", è arrivato il turno del grande schermo per la cantante rossa portata al successo da Maria De Filippi nel 2011. Il film, "Babbo Natale arriva da Nord", è diretto da Maurizio Casagrande, che sarà anche il protagonista: un padre superficiale e bugiardo che in occasione del Natale cercherà di recuperare il rapporto con la figlia India, interpretata appunto da Annalisa.