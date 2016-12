Annalisa: "Pregiudizi e tolleranza, così parlo delle cose che mi stanno più a cuore"

Il cuore collegato alla testa. Senza farsi "influenzare quando le cose non si sanno". Sono passati tre mesi da quando Annalisa ha presentato a Sanremo " Diluvio Universale ". Il "tempo giusto" per lanciare il nuovo album " Se avessi un cuore ", frutto di un lungo percorso in cui la cantante nel frattempo è diventata autrice di tutti i 12 brani contenuti nel disco. "E' un inno alla tolleranza e al non pregiudizio", racconta a Tgcom24 .

"Se avessi un cuore vuole essere un promemoria ad usarlo - racconta - è una canzone dove parlo di tolleranza e del non pregiudizio. La diversità è una ricchezza, indago sul concetto di diverso. Parlo in prima persona ma a tratti lascio il dubbio se sto parlando veramente di me o di un interlocutore qualunque. E' un canzone che vorrebbe sensibilizzare nei confronti di chi abbiamo di fronte, se avessi un cuore starei dalla tua parte, mi metterei dalla tua parte prima di elaborare un giudizio drastico. La canzone mi è venuta tutta insieme e dopo tanto tempo in cui ho assistito a varie cose che succedono, è collegata all'attualità, al sociale. Come ad esempio le unioni civili. Ci si fa influenzare quando non si sanno le cose".

A questo disco Annalisa è arrivata in modo graduale, con brani scritti interamente da lei: "Non è stata un svolta improvvisa, il mio è un percorso che è durato qualche anno. Mi sono avvicinata sempre più a questo punto. Ho iniziato a cercare di convincere con i miei pezzi. Ho sempre spinto sulla scrittura e su questo tipo di mondo sonoro. Non rinnego nulla, ogni cosa che ho fatto è stata giusta per quel momento. Sono sempre stata cosciente delle scelte che ho fatto. Mi sono spostata un pezzo per volta".

Alcuni brani li ha tenuti nel cassetto, come 'A cuore spento': "Ho aspettato il momento giusto, il disco giusto, l'età giusta. Per questo brano ho aspettato che si allontanasse il ricordo di un amore".

Con Dua Lipa, la pop star britannica che sta scalando le classifiche di tutto il mondo con la hit "Be the one", ha scritto per la prima volta un brano, "Used to you", per un'altra artista. L’incontro tra le due è avvenuto in Warner: "C'è stata subito tanta sintonia, così abbiamo provato a fare qualcosa insieme. Mi ha fatto arrivare il brano e mio è piaciuto tantissimo. Ci ho lavorato dal punto di vista della produzione, era il suo mondo, scritto con il suoi team, così abbiamo trovato una dimensione giusta per il mio disco". Annalisa ha scritto anche il testo in italiano, che ha dato vita alla versione di "Potrei abituarmi": "Il testo è abbastanza fedele, ho ampliato il discorso, mi piaceva molto questa nuova accezione del concetto di abitudine. Che è sempre descritta negativamente, invece lei si augura di abituarsi. Lo dice in senso positivo e ho rispettato questa sua idea originale".

Dopo la prima data del 17 maggio al Teatro Nazionale di Milano, il 19 Annalisa sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica e presenterà in esclusiva assoluta l'album che esce il 20 maggio.