30 giugno 2015 Annalisa: "Debutto da attrice, ma la musica resta il mio destino" Doppio ruolo per la cantante nella commedia "Babbo Natale non viene da Nord"

Non uno ma ben due ruoli per il debutto da attrice di Annalisa, che dopo Amici e Sanremo, ha festeggiato a Roma l'ultimo ciak di "Babbo Natale non viene da Nord", film diretto e interpretato da Maurizio Casagrande, con Maria Grazia Cucinotta. "Una carriera da attrice? Magari... - ha confessato all'Ansa - La musica però resta il mio destino. Il discrimine era per quanta parte della mia vita ci sarei riuscita".

"Uno dei ruoli che interpreto sono io, Annalisa la cantante - ha raccontato all'Ansa - L'altra, India (cantante talentuosa ma di scarso successo ndr.), in realtà mi somiglia molto. Sono i due lati opposti che molte persone dello spettacolo hanno: quello che si vede e quello che non si vede. India arricchisce la concezione che il pubblico ha di me, mostrando il mio lato buffo, impacciato, a volte anche paranoico e pieno di incertezze, ma altrettanto importante, perché quando sei troppo sicuro è meglio che cambi lavoro".



Lanciata da "Amici", non le dispiacerebbe tornare nella scuola nelle vesti di coach: "Mi piacerebbe tantissimo. E' un ruolo di grande responsabilità verso i ragazzi, da non prendere alla leggera".

Intanto il prossimo Natale la vedremo per la prima volta sul grande schermo in "Babbo Natale non viene da Nord", girata in cinque settimane tra Roma e Salerno. Al centro della vicenda padre superficiale e bugiardo (Maurizio Casagrande), che dopo un incidente si ritrova a vestire i panni di Santa Claus. Proprio sotto Natale cerca di recuperare il rapporto con la figlia, cantante di talento ma di scarso successo, che sarà aiutata dalla psicologa Maria Grazia Cucinotta.