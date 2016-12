Annalisa: "Con Raige rap e amicizia, pensando a Sanremo per stupirvi"

"Anna l'ho chiamata io! Ci siamo conosciuti in occasione del Coca Cola Summer Festival questa estate, anche se musicalmente sapevo benissimo chi era dal momento che la mia ragazza è una sua grande estimatrice e ha messo il suo disco a ripetizione in macchina. 'Diamante Lei e Luce Lui' la conosco praticamente a memoria (ride, ndr)".



Per Annalisa non è la prima incursione nel mondo dell'hip hop, anche se quella con Moreno in "Ferire per amare" per stessa ammissione della cantante è stata "una piccola partecipazione". Con Raige la chimica è nata subito: "Questa estate ci siamo visti un sacco di volte, vedevo più lui che mia madre! Così è nata la volontà di cantare qualcosa assieme. Lui aveva questo brano e io ho cercato di crearne una melodia vocale per la mia parte cantata". Il risultato? Raige è entusiasta: "Annalisa per me rappresenta una mosca bianca nel panorama musicale italiano. E' una vera artista, le altre sono ottime cantante ma secondo me un po' vuote". E lei risponde: "Io con Raige mi trovo a mio agio, stare con lui è un po' come bicchiere un buon bicchiere di vino rosso".



Nel prossimo disco di Annalisa non ci sarà questo duetto ma un'altra collaborazione con un cantante ancora top secret: "Me lo hanno chiesto in molti questo duetto e ora stiamo chiudendo le trattative, spero vada in porto davvero", spiega sibillina. Dopo "Sento solo il presente" e "L'ultimo addio", che Annalisa considera il ponte di collegamento tra il vecchio e il nuovo, manca davvero poco alla pubblicazione del nuovo progetto discografico. "Sarà un qualcosa di molto diverso rispetto a quello che avete ascoltato sino ad ora", assicura. Festival di Sanremo in vista? "Non sono scaramantica, quindi dico che mi piacerebbe andare per presentare al meglio la nuova Annalisa".