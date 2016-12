Anna Tatangelo, paura per un incidente in auto: "Grazie a Dio sto bene"

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza. Anna Tatangelo è stata vittima di un incidente stradale sull'A1 Roma-Napoli, in provincia di Frosinone. Un tamponamento che ha coinvolto tre auto e in cui non ci sono stati feriti. "Una grande paura in autostrada, ma ringraziando Dio non ci siamo fatti male e questa è la cosa più importante", ha scritto la cantante di Sora su Facebook.