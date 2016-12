Anna Tatangelo e Suor Cristina duettano insieme sulle note di "Libera"

Duetto a sorpresa per Anna Tatangelo e Suor Cristina, che hanno intrecciato le voci per il brano della Tatangelo "Libera" in occasione dell'evento benefico "Donne in cANTo". Le due artiste erano a Brescia per sostenere l'associazione ANT, che si occupa di prevenzione oncologica, e hanno stupito il pubblico con l'insolita performance. L'esibizione è poi finita su Facebook dove ha conquistato immediatamente i fan social.