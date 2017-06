14 giugno 2017 12:54 Anita Pallenberg, addio alla "groupie" dei Rolling Stones Scomparsa a 73 anni lʼicona degli anni Sessanta e compagna storica di Keith Richards

Il mondo del rock dice addio ad Anita Pallenberg, compagna storica di Keith Richards e musa dei Rolling Stones, scomparsa all'età di 73 anni. Ne ha dato notizia su Instagram Stella Schnabel, figlia del pittore Julian Schnabel: "Non ho mai incontrato una donna come te Anita - ha scritto Schanbel - la migliore donna che abbia mai conosciuto. Grazie per le lezioni più importanti".

Attrice, modella e stilista di origine italo-germanica, Pallenberg era un'icona di stile negli anni Sessanta. Ha avuto una notevole influenza su diversi album dei Rolling Stones, e si definiva "una vagabonda. Un'avventuriera. Non ho un talento specifico. Magari lo avessi avuto".



LA CARRIERA DA ATTRICE - Nata il 6 aprile 1944 da un agente del turismo italiano, Arnoldo Pallenberg, e dalla segretaria tedesca Paula Wiederhold, ha recitato in vari film: tra i suoi ruoli cinematografici, si ricordano "Barbarella" di Roger Vadim (1968), "Candy e il suo pazzo mondo" di Christian Marquand (1968), "Dillinger è morto" di Marco Ferreri (1969), "Go Go Tales" di Abel Ferrara (2007), "Chéri" di Stephen Frears (2009), "Napoli, Napoli, Napoli" di Ferrara (2009). È apparsa anche in un episodio di "Absolutely Fabulous" con Mick Jagger e con l'amica di sempre Marianne Faithfull.



GROUPIE DEI ROLLING STONES - Ma Pallenberg era nota soprattutto per le storie sentimentali. È stata infatti legata al pittore e regista Mario Schifano e poi a tre membri dei Rolling Stones: fidanzata prima con Brian Jones che la incontrò nel 1965 (e che morì hel 1969), successivamente si legò a Keith Richards per poi avere una breve relazione con Mick Jagger sul set di "Sadismo" nel 1968. Con Richards, Pallenberg ha avuto tre figli: Marlon Leon Sundeep, Dandelion Angela e Tara Jo Jo Gunne, morto poche settimane dopo la nascita per problemi di salute.

LA DIPENDENZA DA DROGA E ALCOL - Durante le riprese di "Sadismo", Pallenberg aveva iniziato a fare uso di eroina e nel 1977 venne arrestata insieme a Richards. Entrambi entrarono in un centro di ribilitazione per disintossicarsi. Pallenberg, che ha ammesso di essere stata anche un'alcolista, ha confessato di avere avuto una ricaduta negli anni successivi. "Da 14 anni non tocco droga né alcol. Dovrei poter dire da trent'anni, ma ho avuto una ricaduta. È stata una grande battaglia, ora è finita, a meno che non mi ammali gravemente e mi prescrivano la morfina, ma non lo faranno" aveva raccontato in un'intervista a La Stampa nel 2016.



GLI ULTIMI ANNI - Negli ultimi anni si era divisa tra New York, Londra e la Giamaica. "Sono pronta a morire - diceva - Ho fatto così tante cose qui. Mia mamma morì a 94 anni, onestamente non pensavo che sarei arrivata oltre i 40".