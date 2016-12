Anita Ekberg, Roma saluta l'icona della Dolce Vita

19:03 - Stretti intorno al feretro di Anita Ekberg, nella chiesa evangelica luterana di via Sicilia a Roma, solo pochi intimi e i due nipoti Tomas Gunderson e Christina Ekberg. La capitale ha salutato per l'ultima volta l'icona della Dolce Vita, prima che le sue ceneri siano portate in Svezia, nella sua città natale.

Intanto la città eterna ha reso omaggio alla Ekberg con una gigantografia di lei seduta sul bordo della Fontana di Trevi e la scritta "Ciao Anita". La foto campeggia al centro delle impalcature che rivestono la storica fontana nel cuore di Roma ed in molti, tra turisti e curiosi, ne approfittano per scattare un selfie.



"Una foto meravigliosa e un messaggio semplice: Ciao Anita. Abbiamo voluto salutare così, con un'immagine al centro della Fontana di Trevi, l'attrice Anita Ekberg scomparsa in questi giorni". ha detto l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Giovanna Marinelli. I turisti che ogni giorno affollano il ponte panoramico di Fontana di Trevi potranno quindi ammirare, ancora una volta, la bellezza travolgente di un'attrice che qui ha girato una scena indimenticabile del cinema italiano. La foto, della Cineteca di Bologna-Reporters Associati, ritrae l'attrice seduta sulla Fontana in una pausa dalle riprese de 'La Dolce Vita'.