Animali notturni, arriva al cinema il thriller esistenziale di Tom Ford

Arriva nelle sale italiane il 17 novembre " Animali notturni " (secondo lungometraggio diretto dallo stilista Tom Ford), di cui Tgcom24 offre in esclusiva una scena. Il film - tratto dal romanzo 'Tony and Susan' di Austin Wright - è stato presentato allo scorso Festival del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato il Gran Premio della giuria, grazie anche al cast stellare : Amy Adams , Jake Gyllenhaal e Isla Fisher solo per citarne alcuni.

Tutto parte da una sofisticata galleria di New York dove la proprietaria Susan (Amy Adams) sta inaugurando una mostra, tra body art e sculture alla Jeff Koons. Un manoscritto irrompe nella galleria: è indirizzato a Susan e porta la firma dell'ex marito e aspirante scrittore Tony (Jake Gyllenhaal).



Il titolo del libro è appunto "Animali notturni", una sorta di thriller-horror con protagonisti ispirati a loro due e alla figlia avuta prima della separazione. Susan, che è sposata con un fascinoso borghese, si perde così nei ricordi dela sua vita precedente e di quel marito troppo "fragile" che voleva fare lo scrittore. Susan si troverà così a fare i conti con il passato e con quella iniziale deriva bohemien, che non poteva permettersi troppo a lungo.



Tom Ford è alla sua seconda regia dopo "A Single Man" (2009), già in concorso a Venezia 66 e che vide assegnare all'attore protagonista Colin Firth la Coppa Volpi. La sua carriera, divisa tra il mondo della moda e cinema, ha trovato recentemente un nuovo territorio: quello di produttore con la creazione della Back to Black Films.