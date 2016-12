Angelina Jolie torna in un campo profughi tra Siria e Giordania

E' tornata in un campo profughi, per "dare voce agli ultimi". Angelina Jolie è sempre in prima linea. Ambasciatrice dell'Onu per i rifugiati, ha fatto visita ai profughi al confine tra Siria e Giordania per lanciare l'allarme per decine di migliaia di civili siriani rimasti nella zona di nessuno tra i due Paesi. L'attrice ha incontrato alcune famiglie siriane nella zona di Azraq, nel nord del regno hascemita.