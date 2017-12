Angelina Jolie stregata da Alessandro Baricco, acquistati i diritti di "Senza sangue"

Le pratiche per il divorzio sono ferme ormai da agosto, ma il riavvicinamento tra Angelina Jolie e Brad Pitt non è ancora ufficiale. Alla prima di "The Breadwinner", film d'animazione di cui è produttrice, si è infatti presentata in passerella accompagnata dalle figlie Shiloh e Zahara. Splendida e sorridente, l'attrice ha colto l'occasione per condividere con loro il suo impegno per il sociale. La pellicola ha infatti come protagonista Parvana (doppiata dalla giovane attrice Saara Chaudry), una ragazzina afgana cresciuta sotto il regime dei Talebani.

