Angelina Jolie, stop forzato: "Ho la varicella"

12:35 - Angelina Jolie ha annunciato di avere la varicella e per questo motivo ha sospeso il tour per promuovere il suo ultimo film "Unbroken". La star di Hollywood in un video su YouTube ha detto ai suoi fan. "Voglio essere chiara e onesta sul perché perderò gli eventi legati a Unbroken nei prossimi giorni: ho scoperto di avere la varicella. Sarò a casa, non posso crederci perché questo film vuol dire molto per me. E' la vita. Spero che tutto andrà bene".

Anche una diva del calibro della Jolie non è quindi immune alle malattie infettive dei suoi bambini. D'altra parte insieme al maritino Brad Pitt ha messo su una nidiata composta da ben sei pargoli ed era inevitabile che, prima o poi, anche lei sarebbe finita a letto in compagnia di fastidiose pustoline.