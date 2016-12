Angelina Jolie pronta a salire a bordo dell'Orient Express

Angelina Jolie è in trattative per entrare nel cast del remake di "Assassinio sull'Orient Express", adattamento cinematografico del classico di Agatha Christie. Il film sarà diretto da Kenneth Branagh, che veste anche i panni dell'investigatore Hercule Poirot, impegnato a risolvere un omicidio avvenuto a borto del famoso treno. Il romanzo è già stato adattato per il grande schermo: la versione di Sidney Lumet è uscita nel 1974.