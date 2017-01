Angelina Jolie, la madre biologica lancia l'appello: "Fammi parlare con Zahara"

Alla madre naturale - che ha 31 anni e vive in un remoto villaggio etiope - piacerebbe poterla incontrare un giorno, anche se assicura di non voler avanzare alcuna pretesa. "Non la voglio indietro, voglio solo poterle parlare. Angelina per lei è stata una madre molto più di me. E' con lei da quando è una bambina, ma questo non vuol dire che non mi manchi" ha dichiarato. "Penso a lei ogni giorno e desidero sentire le sua voce, vedere il suo viso. Mi piacerebbe avere contatti regolari con lei, festeggiare il compleanno e ogni altro giorno speciale".



"So che la sua vita è con Angelina, le ha dato la vita che io non avrei mai potuto darle - ha continuato - Sta diventando una bellissima donna e sono fiera di lei. Prima di morire, però, vorrei che incontrasse me e la famiglia che ha qui in Etiopia".