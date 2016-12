Angelina Jolie interrogata per quattro ore dall'Fbi

Dopo Brad Pitt, indagato per abuso su minore in seguito al litigio in volo con il primogenito Maddox, ora è Angelina Jolie ad essere stata interrogata per quattro ore dall'Fbi sempre in relazione a quell'episodio. Sembra che l'attore al momento dell'aggressione verbale (e forse fisica) del figlio fosse ubriaco. L'episodio avrebbe successivamente convinto Jolie a chiedere il divorzio da Pitt pochi giorni dopo.