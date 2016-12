10 febbraio 2015 Angelina Jolie inaugura un centro contro la violenza sulle donne in aree di guerra La star di Hollywood ha presenziato all'apertura del centro della London School of Economics in qualità di ambasciatore dell'UNHCR Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - Angelina Jolie ha inaugurato a Londra un centro per combattere la violenza sulle donne in zona di guerra. L'attrice, che ha appena debuttato da regista con “Unbroken”, ha presenziato all'apertura del centro della London School of Economics in qualità di ambasciatore dell'UNHCR e ha presentato due cortometraggi che raccontano le storie di due donne vittime di abusi da parte dell'Isis. I filmati sono stati realizzati in Iraq poche settimane fa.

Il centro riunirà studiosi, politici, accademici e attivisti e sarà un punto di riferimento per la campagna globale contro la violenza sulle donne in aree di conflitto e l'uso dello stupro come arma di guerra. Un tema molto caro alla Jolie, che in veste di inviata speciale dell'alto commissariato ONU per i rifugiati, è già stata testimonial di altre iniziative in difesa delle donne.



I due cortometraggi presentati all'evento sono stati girati dalla Jolie durante una visita al campo profughi curdo a Dohuk, nel nord Iraq, il mese scorso. Il campo ospita oltre due milioni di iracheni che sono stati costretti ad abbandonare le loro case nel 2014, dopo l'invasione dell'Isis.



Stando a quanto riportato dalla rivista australiana Woman's Day, proprio in occasione di uno dei suoi viaggi umanitari, la Jolie avrebbe incontrato quello che potrebbe diventare il suo settimo figlio. L'attrice e il marito Brad Pitt avrebbero infatti intenzione di adottare Moussa, un bambino siriano di 2 anni conosciuto nel campo profughi di Altinozu in Turchia all'inizio dell'anno. La coppia, che finora non ha confermato la notizia, ha già tre figli adottivi e tre naturali.