Angelina Jolie: "Eccomi con la varicella"

13:01 - Le bolle rosse, la canotta bianca per evidenziarle, il sorriso di chi sta già guarendo. Angelina Jolie, da giorni a letto con varicella, compare in un video e spiega ai fan le motivazioni che l'hanno costretta a dare forfait alla prima del nuovo film da regista "Unbroken": "Sarò a casa, non posso crederci perché questo film vuol dire molto per me. E' la vita. Spero che tutto andrà bene". La star di Hollywood mostra quindi i segni della malattia ma appare sempre bella.

Intanto l'attrice ha raccontato a "Vanity Fair" i retroscena del matrimonio, a sorpresa ad agosto, con Brad Pitt: "Non avevamo la torta, allora Pax ne ha preparata una. I più piccoli hanno confezionato i cuscinetti per gli anelli, e Knox si è esercitato a portare l'anello con una ghianda che continuava a cadergli dal cuscinetto. La mamma di Brad è andata a raccogliere fiori e ne ha fatto un mazzetto. I bambini hanno contribuito a scrivere i voti nuziali. Non hanno preteso che non litigassimo mai, ma ci hanno fatto promettere, nel caso, di chiederci sempre scusa. Comunque è una bella sensazione, essere marito e moglie".