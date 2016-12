Angelina Jolie, divorzio traumatico per i sei figli: la star li porta dallo psicoanalista

Mentre Brad Pitt piange e si dispera, Angelina Jolie porta i figli dallo psicanalista per rendere meno traumatica la separazione. Ogni giorno emergono nuovi particolari sul divorzio del secolo. A spifferarli al magazine " People ", stavolta, è stata una persona molto vicina alla famosa ormai ex coppia di Hollywood: "Angelina ha fatto quello che sentiva di fare per proteggere la sicurezza dei bambini", ha detto.

La Jolie lo sa bene che la separazione è molto difficile da accettare, così la star ha deciso di tutelare i figli - Maddox (15 anni), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) e i gemelli Vivienne e Knox (8) - come meglio può. Intanto ha ottenuto la loro custodia, ma il padre Brad può vederli (seppur con il supporto di un analista, almeno le prime volte).

A proposito di Pitt, una fonte vicina all'attore ha confermato che "è devastato per quello che è successo nelle ultime settimane, sia per come è stata letta erroneamente tutta la vicenda dall'esterno, sia per il fatto che questi eventi minacciano la famiglia nella sua capacità di reazione e nella sua possibilità di guardare avanti". E siamo solo all'inizio.