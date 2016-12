Andrea Piermattei, il malessere di un artista si può cantare con il sorriso sulle labbra

Si intitola " Meno male " il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Piermattei , di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima. Si tratta della storia di un artista che propone arte e coerenza ma che poi, confrontandosi con il mercato, è costretto, seguendo a malincuore il suggerimento di "gatti e volpi", a piegarsi alla canzonetta e al tormentone. Il brano precede l'uscita del primo album di Piermattei, prevista per dicembre.

L'ironia è la cifra del cantautore bolognese, e non deve stupire che "Meno Male" possa essere fischiettato facilmente ma anche pensato. Un brano che tratta in modo niente affatto banale il problema del successo e della fama, che porta con sé ragazzine isteriche e tatuate, manager senza scrupoli che seguono il flow, partecipazioni a improbabili notti Grammy. Un bagaglio leggero e senza spessore e la fama, così come è arrivata se ne va via verso altri orizzonti più giovani e lucidi.