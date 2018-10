Andrea Bocelli, primo duetto con il figlio Matteo

Si chiama "Fall on Me" e fa parte della colonna sonora del nuovo film Disney “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”. Non solo. Il brano, che in poche ore dall'uscita in Rete ha ottenuto milioni di clic, vede per la prima volta Andrea Bocelli e suo figlio Matteo duettare insieme. E' una delle sorprese dell'album "Sì", in uscita a fine ottobre e pubblicato in sette lingue: per il tenore si tratta del primo disco di inediti dopo 14 anni. Matteo invece, che ha da poco compiuto vent'anni, è al suo debutto discografico internazionale. “Cantare insieme? Non è stato strano, in famiglia abbiamo sempre fatto musica” spiega Andrea Bocelli a Tgcom24, intervistato insieme a suo figlio a margine di un evento di gala per l'uscita del film, nelle sale dal 31 ottobre. E su un possibile duetto dei due alla prossima edizione del festival di Sanremo risponde: “Bisogna vedere perché in quei giorni ho un impegno al Metropolitan di New York. Ma sarebbe una cosa simpatica”.