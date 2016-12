Andrea Bocelli, concerto a sorpresa a Times Square per i senzatetto

Andrea Bocelli in versione artista di strada. E' successo a Times Square, dove ha improvvisato "Mamma" per compiere una buona azione a pochi giorni dal Natale. Il noto tenore ha dedicato il breve show agli homeless di New York messi a dura prova dall'inverno. Ha raccolto in pochi minuti 500 dollari, che ha poi donato a un membro della comunità dei senzatetto, insieme a una donazione personale.