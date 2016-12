Andrea Bocelli, con la sua statua di marmo raccoglie 700mila dollari per Haiti

Realizzata in marmo di Carrara da “MarbleMan”, nome d'arte di Gualtiero Vanelli, è stata acquistata da Larry Ruvo e sua moglie Camille, celebri billionaires filantropi statunitensi, fondatori di “Keep Memory Alive”, organizzazione internazionale a supporto dei pazienti con disturbi neurologici.



Gualtiero Vanelli (“MarbleMan”), è il patron di “Robot City - Italian Art Factory” e di “Peak6 BEST MARBLE”, ed è stato tra i più appassionati sostenitori del citato evento charity, che vede il coinvolgimento della Andrea Bocelli Foundation e che quest'anno, alla sua seconda edizione, ha raccolto fondi per oltre dodici milioni di dollari.



Beneficiari, saranno la Andrea Bocelli Foundation e il Muhammad Ali Parkinson Centre. La Andrea Bocelli Foundation (ABF), grazie a quanto ricavato dalla Celebrity Fight Night, potrà costruire due scuole in altrettante comunità remote di Haiti, non raggiunte dall'istruzione, e potrà continuare il proprio intervento in altre tre comunità dell'isola caraibica, assicurando educazione, cibo, assistenza sanitaria, formazione al piccolo esercito di 2.550 bambini.