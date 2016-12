Andrea Bocelli canta a sorpresa ad un matrimonio

Matrimonio con sorpresa per una coppia di sposi, che si stavano giurando amore eterno nella chiesa di S. Pietro, sul mare di Portovenere. L'organo ha iniziato a suonare l'Ave Maria di Schubert e nell'aria si è propagata la voce di Andrea Bocelli . Non si trattava però di una registrazione, ma era il cantante in carne e ossa che, in vacanza in Liguria con la famiglia, ha voluto regalare la sua voce alla coppia di neo-sposi.

A quanto riporta il Secolo XIX, prima di sedersi all'organo il tenore ha mandato la moglie a chiedere il permesso alla custode.



"Le ho chiesto chi fosse suo marito e perché volesse cantare ad una funzione in cui non era neppure invitato - ha raccontatato la custode Rita Giannasi al quotidiano ligure - E lei, gentilissima, mi ha risposto di essere la moglie di Andrea Bocelli e che lui voleva fare un regalo agli sposi. Anche se non li aveva mai conosciuti".



Il tenore "si è sistemato sull'angolo, senza farsi notare, sino al momento in cui non si è seduto all'organo ed ha cantato. Alla fine è andato via, discreto, proprio come era venuto, prima che qualcuno lo potesse ringraziare. Ho avuto solo il tempo di fare una foto, perché se una cosa del genere la racconti magari non ci crede nessuno".