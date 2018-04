Andie MacDowell, 60 anni di intramontabile bellezza

Nata in Carolina del Sud, nel 1978 si trasferì a New York per lavorare come modella per l'agenzia Elite. Diventò testimonial per importanti campagne pubblicitarie di case cosmetiche e di moda. Con "Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie", la MacDowell debuttò nel 1984 nel mondo del cinema senza troppo clamore. A causa del suo forte accento del Sud-est, fu doppiata da Glenn Close.



Si rifece qualche anno dopo con "Sesso, bugie e videotape" di Steven Soderbergh (pellicola che vinse la Palma d'oro al Festival di Cannes 1989). Seguirono ruoli di successo in commedie romantiche come "Green Card - Matrimonio di convenienza" al fianco di Gerard Depardieu , "Ricomincio da capo", con Bill Murray e "Quattro matrimoni e un funerale" insieme a Hugh Grant, e parti più impegnative, come nel film drammatico "America oggi".



Tra gli altri suoi successi ricordiamo "Eroi di tutti i giorni" (1995) di Diane Keaton, "Mi sdoppio in 4" (1996) di Harold Ramis, "Crimini invisibili" (1997) di Wim Wenders e "La dea del successo" (1999) di Albert Brooks, in compagnia di Sharon Stone, anche lei da poco 60enne.



Madre di tre figli, Justin, Rainey e Sarah Margaret, avuti dal primo marito, il modello Paul Qualley da cui ha divorziato nel 1999, Andie MacDowell 2001 si è sposata con il gioielliere Rhett Hartzog, dal quale poi ha divorziato nel 2004.



Sempre iconica testimonial di bellezza, ha accettato di spogliarsi nel film appena uscito negli USA "Love After Love" in cui Andie interpreta una vedova con figli, che distrutta dalla morte del marito vuole rifarsi una vita e scopre l'amore.