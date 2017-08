Che il brano cantato da Francesco Gabbani fosse apprezzato anche all'estero è cosa risaputa, ma probabilmente in pochi si aspettavano che anche la celebre Anastacia potesse ballare sulle note di "Occidentali's Karma", canzone vincitrice al Festival di Sanremo. "Un anno fa, più o meno in questi giorni, ho avuto l'onore di aprire un concerto di Anastacia e di duettare con lei su un suo brano - ha commentato il cantante di Carrara sui social, dove lui stesso ha postato il video - È bellissimo riscontrare che una grande Artista come lei abbia continuato a seguirmi nel mio percorso. Grazie Anastacia!"