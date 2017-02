Anatomy Awards 2017, Oscar del nudo da Monica Bellucci a Penelope Cruz

Come sempre si va dalle categorie più tradizionali, come quella per la "Migliore debuttante senza veli" o per il "Miglior seno", alle più fantasiose, coniate in modo da "premiare" una particolare scena. Quest'anno si distinguono "Miglior attrice lavata da Gerard Depardieu", per una Audrey Bonnet in nudo integrale in una scena di "The End" insieme all'attore francese, e le "Migliori fossette sul sedere" della burrosa Hannah Murray in "Bridgend".



C'è spazio anche per una statuetta italiana, con Monica Bellucci e il suo "Miglior nudo over 50" in "Mozart In The Jungle". Penelope Cruz invece viene premiata per una carriera in cui l'impatto scenico del suo corpo è andato di pari passo con il suo talento. Dai primi successi con Bigas Luna, in "Volaverunt" e "Prosciutto prosciutto", fino all'ultimo "Ma ma - Andrà tutto bene", dove il nudo è quello scioccante di una donna sottoposta a mastectomia.