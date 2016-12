25 febbraio 2015 Anatomy Awards 2015, a Julianne Moore il premio alla carriera degli Oscar del nudo Il sito Mr. Skin ha assegnato come ogni anno i premi alle performance più sexy e senza veli. Due riconoscimenti a Scarlett Johansson e al film "Nymphomaniac" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:09 - Dopo gli Oscar ufficiali sono arrivati come ogni anno gli "Anatomy Awards", gli Oscar assegnati dal sito Mr. Skin alle migliori performance senza veli dell'anno passato. Le categorie vanno dalle più classiche ("miglior seno" o "miglior lato B") alle più fantasiose ("miglior triplo seno"). Assegnato come sempre il premio alla carriera che quest'anno è andato a Julianne Moore, che potrà metterlo in bacheca accanto all'Oscar vero.