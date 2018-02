Amy Winehouse, spunta una demo inedita registrata a 17 anni

Una Amy Winehouse mai ascoltata prima d'ora. E' quella che è possibile sentire in un video su YouTube mentre canta una demo inedita, " My Own Way ", registrata quando era 17enne. A renderla pubblica è stato Gil Cang , produttore musicale londinese, che all'epoca propose alla Winehouse la traccia con l'idea di attirare l'attenzione delle maggiori etichette sull'allora adolescente prodigio.

Il video fa notizia nel mondo della musica e tra i fan della cantante britannica, perché quasi tutti i demo incompleti che le sono attribuiti sono stati distrutti dopo la sua morte, avvenuta il 23 luglio 2011, anche allo scopo di impedire la creazione di futuri album postumi.



"Io ed il mio partner creativo James McMillan abbiamo scritto numerose canzoni pop per vari artisti, molti di dubbia qualità. Ma in quegli anni la musica pop attraversò una stagione difficile" ha raccontato Cang al "Camden New Journal".



"Quando Amy venne a trovarci in studio, ci impressionò sin da subito. Rimanemmo immediatamente colpiti dal suo talento: un momento davvero sbalorditivo". Dopo la morte di Amy, la Universal ha pubblicato l'album postumo "Lioness: Hidden Treasures", che però non è stato ben accolto dalla critica. Proprio questi giudizi negativi hanno poi portato l'amministratore delegato della compagnia, David Joseph, ad avere un motivo in più per distruggere i demo incompleti della cantante.



"Ci ho pensato per molto tempo", ha proseguito Cang. "Ho trovato la demo la scorsa settimana e ho pensato di rilasciarla così che tutti possano ascoltarla".