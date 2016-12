Amii Stewart fa rivivere sul palco Diana Ross e le Supremes

Con lei sul palco, per far rivivere le Supremes, anche Lucy Campeti e Francesca Haicha Touré: "Queste due hanno una voce straordinaria e io mi diverto moltissimo in palco quando sono loro a cantare e io faccio solo il coro..." spiega Amii Stewart.



Liberamente ispirato alla carriera delle gruppo vocale femminile americano "Diana Ross & The Supremes", il musical ideato da Tiziana D'Anella e Lena Sarsen ripercorrere gli step principali del loro successo, dagli esordi all'ingresso nella Motown Records con ben 12 singoli in vetta alle classifiche e poi i successi locali in giro per l'America fino all'esibizione a Londra davanti ai Reali inglesi. "Sono grata alle Supremes e a tutti quegli artisti che in quell'epoca, tra il 1962 e il 1970, hanno sofferto e lottato, spianando la strada ad artisti come me, affinché potessimo cantare e avere successo senza dover per forza pensare al colore della pelle", racconta la Stewart. "Le Supremes furono fra le poche a non partecipare alle marce e nel musical verrà spiegato perché...", continua la cantante: "Oggi i moti di protesta arrivano dai rapper, l'R&B sa essere impegnato, ma il benessere ha avuto la meglio, il pregio e il difetto di placare gli animi di fronte alle ineguaglianze".



Composto da una colonna sonora di 26 brani, fra Aretha Franklin e Marvin Gaye, con hit come 'Knock On Wood', 'What's Going On' e 'You Can't Hurry Love', lo spettacolo si integra con filmati d'epoca in un perfetto mix di prosa e musica, nell'intento di inquadrare un periodo storico, quello degli anni '60, decisivo per i diritti civili e le rivendicazioni razziali, ma contemporaneamente la storia delle Supremes, che in quegli anni ebbero un ruolo decisivo per la musica nera.



"La prima volta che ho visto le Supremes in televisione all'Ed Sullivan Show, non mi sembrava vero... che tre ragazze nere, giovani, bellissime e bravissime fossero in tv... allora era possibile uscire dalle chiese, dove tutti cantano gospel, uscire dai night club solo per afroamericani... " spiega Amii, che nel musical interpreta Karen, alter ego di Diana Ross e leader di un immaginario gruppo, le Dreamsister's, liberamente ispirato alle Supremes.



In scaletta anche tracce di 'Dreamgirls', un musical che con 'La via del successo' condivide molte somiglianze, ma si distingue su un punto chiave: tralascia le vite private delle Supremes per concentrarsi solo sulla musica e sul quadro storico, sempre legati strettamente fra loro.

A completare il cast altri due personaggi: il cantante Martin Thomas (Will Weldon Roberson), che combina elementi di James Brown e Otis Redding, e il giornalista Alan Coleman (Sergio Muniz) che segue il gruppo in tutta la sua carriera. Sul palco anche Jean Michel Danquin, che recita e danza con altri tre ballerini, e un'orchestra di 12 elementi.





"La via del successo. Dreamsister's"

di Tiziana D'Anella e Lena Sarsen

Teatro Manzoni Milano

dal 19 al 21 aprile

regia di Enzo Sanny

Con Amii Stewart

Prezzi da 44 a 25 euro

Ore 20.45