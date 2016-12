American Music Awards 2014, One Direction star della serata

11:31 - Sono stati gli One Direction ad imporsi agli American Music Awards 2014, i riconoscimenti assegnati dai fan e legati al successo commerciale. La premiazione si è svolta il 23 novembre a Los Angeles e la band ha vinto nelle categorie più prestigiose (artista dell'anno e album più amato) grazie all'ultimo disco "Midnight Memories". Ma il vero spettacolo è stato sul red carpet, dove non sono mancati i look sexy e trasgressivi.

Gli One Direction non sono stati i soli protagonisti della serata. Katy Perry, assente giustificata perchè impegnata nel tour in Australia, si è infatti portata a casa ben tre statuette: miglior singolo ("Dark Horse"), miglior artista femminile e miglior cantante pop. Beyoncé ha invece tenuto banco nella categoria R&B e soul (miglior artista e miglior album), mentre i 5 Seconds of Summer si sono imposti come rivelazione dell'anno.



Riconoscimenti anche aTaylor Swift che si è esibita in una performance sexy sulle note del singolo "Blank Space" ed è stata premiata da una leggenda della musica, Diana Ross, con Il Premio per l'Eccellenza.