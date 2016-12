Amedeo Minghi, triplo cofanetto per festeggiare 50 anni di carriera

Un triplo cd che faccia da ponte tra passato e presente per festeggiare i 50 anni di carriera. E' "La bussola e il cuore", il nuovo progetto discografico di Amedeo Minghi, in uscita il 14 ottobre. Al di là della ricorrenza il lavoro ha poco di "celebrativo", essendo il frutto di una meticolosa attività di produzione in studio per realizzare il nuovo materiale e di un grande lavoro di ricerca musicale in archivio.