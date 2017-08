Amedeo Minghi ricoverato per intossicazione alimentare

Sono in miglioramento le condizioni di Amedeo Minghi, che è stato colpito da intossicazione alimentare "dovuta all'assunzione di cibo, probabilmente mitili", come specificato dal suo entourage. Il cantautore stava raggiungendo Porto Cesareo per tenere un concerto e ha dovuto essere ricoverato presso l’Ospedale San Giuseppe da Copertino (Le). La data pugliese saltata dovrebbe essere recuperata in data da stabilire.