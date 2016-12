Amedeo Minghi: "Il ritorno al Festival di Sanremo con Mietta? Mai dire mai"

"Suoni tra ieri e domani", registrato al Teatro Ghione in Roma, propone una vera e propria retrospettiva inedita in cui Minghi rilegge pagine del suo passato di autore facendo affidamento sulla sua interpretazione e sulle elaborazioni pianistiche del maestro Cinzia Gangarella, ricordando aneddoti e collaborazioni importanti. Nel disco, prima di ogni canzone, sono infatti inserite le riflessioni di Amedeo, le pause, le considerazioni, i ricordi che riportano alla generazione dei cosiddetti "cantautori".



Come nasce l'idea di questo progetto live speciale?

Dalla curiosità ed esigenza di rivisitare brani affidati a grandi interpreti. Rileggermi In una visione diversa eppure originale dal momento che in realtà sono rappresentati nella loro forma primaria. Voce e piano.



La selezione dei brani è stata difficile?

Ogni brano di questa collezione, ha una storia, un aneddoto che li collega. Sono brani non scritti per me ma su richiesta. Su commissione direi. Come accadeva una volta con i mecenati.



Quale messaggio vorresti arrivasse al tuo pubblico con l'inedito "Io non ti lascerò mai"?

L'amore e i nostri sentimenti superano il tempo e lo spazio. Vanno anche oltre la vita stessa.



Vorresti tornare a Sanremo? C'è la possibilità di ricostituire la coppia musicale con Mietta?

Per Sanremo come per ogni altra cosa, mai dire mai. Questo vale anche per Minghi/Mietta anche se per il momento nessuna delle due cose è in programma.



Amedeo Minghi presenterà in concerto "Suoni tra ieri e domani" il 29 novembre all'Arena del Sole di Bologna, il 21 dicembre al Colosseo di Torino e il 22 dicembre al Teatro Nuovo di Milano.