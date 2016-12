08:26 - Il cantautore Ambrosino, già messosi in luce al Giffoni Music Contest e come artista spalla di Elio e le Storie Tese, si appresta a pubblicare l'album di debutto "AmbrOsino". "Ecco precisamente" è il singolo che lo anticipa. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

"Ecco precisamente" è la foto di uno stato d'animo. Un' immagine che altera incoscientemente la prospettiva di un giorno qualunque - spiega il cantautore -. Un dipinto che sta lì in un tempo fermo, mentre l'unica cosa che si muove intorno ad esso è l'ombra di un momento "no". E' Il racconto di uno stato d'animo passivo, raccolto nell'intimità, ma che nella concretezza ha tutta l'esigenza di rifiorire, trapassando il vuoto di un presente che non si accetta per lanciarsi fieri verso un futuro vicino e luminoso, fatto di colori pastello e campi di agrumeti. Una vera e propria visione della semplicità direi, come il voler vivere la quotidianità con le persone che si amano, capaci con poco di donarti il coraggio delle piccole rivoluzioni personali. Questa canzone, più di tutto, vuole essere lo specchio di un gesto semplicissimo e puro come quello di un sorriso; che a volte solo mi basta per riprendermi la vita che vorrei".