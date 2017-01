Ambra: "Portiamo in scena i tradimenti verso noi stessi, senza ipocrisia"

Nello spettacolo Ambra interpreta Emma, manager di una galleria d'arte, che dopo due anni rivede Jerry (Francesco Scianna), di cui è stata l'amante per anni, finché il marito Robert (Francesco Biscione) non l'ha costretta ad ammettere il tradimento. La vicenda si svolge a ritroso, iniziando nel 1977 per concludersi nel 1968, in un intreccio di rapporti in cui attraverso piccoli dettagli si delinea il carattere quasi esistenziale della condizione di tradito e traditore. "E' uno spettacolo fatto di piccole cose, pulito, che consegna allo spettatore la possibilità di scegliere cosa portare a casa" spiega Ambra.



Francesco Scianna pone l'accento sul ritmo dello spettacolo, determinante per il suo sviluppo. "La scrittura di Pinter - dice - è una partitura musicale che lui cadenza con silenzi e pause. In questo anno e mezzo in scena ci siamo resi conto di come sia efficace sul pubblico quando riusciamo completamente ad abbondonarci a questa partitura". Al centro della storia ci sono ovviamente i tradimenti reciproci che coinvolgono i vari personaggi, ma scavando più in profondità ci si accorge che i tradimenti di cui si parla sono anche altri e più incisivi. "Il tradimento è fatto prima di tutto per creare delle fratture con ciò che non ti piace di stesso - spiega Ambra -, il tradimento non viene fatto per ferire, ma per dimenticare, per mettersi alla prova".



