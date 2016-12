10 aprile 2015 Ambra Angiolini, una donna sola alla ricerca del suo pezzo mancante L'attrice torna a teatro con la nuova tournée de "La misteriosa scomparsa di W" dal 14 al 19 aprile all'Elfo Puccini di Milano Tweet google 0 Invia ad un amico

15:36 - Sola in una scena color confetto, Ambra Angiolini è V, una donna che ripercorre comicamente la sua vita, in cerca del suo pezzo mancante W e di una spiegazione al suo senso di incompletezza. Il tutto mentre scompare il coniglietto Walter, viene a mancare il nonno Wilfredo, sfuma l'amicizia con la compagna di scuola Wilma e si chiude squallidamente la storia d'amore con il fidanzato Wolmer. L'attrice torna a teatro - all'Elfo Puccini di Milano dal 14 al 19 aprile - con la nuova tournée de "La misteriosa scomparsa di W", testo di Stefano Benni che Giorgio Gallione le ha cucito addosso.

Un monologo in cui Ambra-V si interroga sul senso di infelicità e incompletezza. Nel farlo indaga su povertà e guerra, amicizia e intolleranza, giustizia e amore: "Sono stata con Wolmer 6 anni e 2 mesi. Abbiamo totalizzato 12.346 baci e 854 coiti con una media di orgasmi per lui del cento per cento, per me del sedici per cento, media complessiva, secondo lui, del cinquantanove per cento, che non è male".



Un testo in cui la parola di Benni è sostenuta dall'interpretazione della Angiolini, che attraverso V racconta la lotta e la rabbia che sta dentro la necessità di sopravvivenza e la difesa dello spirito critico, in un copione teatrale dove il comico e un tocco di magica follia trasforma l'angoscia in risata liberatoria.



Elfo Puccini sala Shakespeare, corso Buenos Aires 33, Milano - Feriali ore 21:00, festivi ore 16:30 Durata: 80' (senza intervallo) - Intero 30.50 € - Ridotto giovani/anziani 16 € - Martedì 20 € - Info e prenotazioni: tel. 02.0066.06.06, www.elfo.org