Amber Rose tra lussuria e tragedie

13:11 - Su Instagram ha dato già prova delle sue doti, adesso Amber Rose ha trasferito sul set il suo grande talento. Eccola nel trailer del film "Sister Code", tra sexy ammiccamenti e curve in bella vista, mentre si cimenta in scene di sesso con l'attore 28enne Marcus Paulk. La pellicola racconta la storia di tre sorellastre che dopo la morte della madre lottano per i loro sogni tra amore, lussuria e tragedie.

Per Amber è un periodo d'oro. Ha ripreso a lavorare per il cinema dopo un periodo d'arresto e recentemente si è "riconciliata" con l'ex marito, il rapper Wiz Khalifa. Sui social sono infatti comparse le foto di loro due insieme, mentre si baciano con una didascalia: "Abbiamo sbagliato e anche se non torneremo mai insieme, io lo sogno e spero che accada), perché è l'amore della mia vita". Dopo una dichiarazione così sarà difficile resistere...