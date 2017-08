Amber Heard scaricata da Elon Musk perché "manipolatrice ed egoista"

Dopo la burrascosa fine della relazione con Johnny Depp, Amber Heard non trova ancora pace. E' già arrivata al capolinea la relazione con Elon Musk. Il 46enne miliardario sudafricano fondatore di Tesla l'ha mollata. Secondo quanto riporta il DailyMail, l'attrice sarebbe addirittura devastata per la rottura. I motivi non sono ancora noti, ma pare che lui non abbia gradito alcuni atteggiamenti dell'attrice, accusata di essere manipolatrice ed egoista.