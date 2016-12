Amber Heard chiama la polizia e intanto ricatta Johnny Depp: vuole tanti soldi

Amber Heard non molla. L'ultima "trovata" della bionda attrice per mantenere accesi i riflettori sulla sua battaglia contro Johnny Depp è stata quella di chiamare la polizia di Los Angeles, come racconta Tmz. La ragione? Il Pirata avrebbe violato l'ordine restrittivo mandando alcuni collaboratori nella loro abitazione per recuperare alcuni oggetti personali. Intanto spunta una lettera di ricatto economico che Amber avrebbe indirizzato al suo ex...