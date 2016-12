Amanda Palmer mostra il pancione nudo e ringrazia il futuro papà

14:49 - Cicogna in arrivo per la musicista Amanda Palmer, che ha posato nuda su Instagram per mostrare ai fan il suo pancione lievitato. La cantante dei "The Dresden Dolls" è sposata dal 2011 con lo scrittore Neil Gaiman e proprio a lui era dedicato il commento a margine dello scatto social: "Indovinate un po'? Sono incinta, partorirò a settembre. Un grazie super speciale a Neil".

A scattare la foto è stato il futuro papà, che dal suo profilo social ha risposto con ironia ai ringraziamenti della moglie per il bel lavoro: "A dire il vero è stato divertente". La Palmer è in dolce attesa da 14 settimane e il parto è previsto per settembre.



La musicista è stata una delle prime a credere nel crowd-funding per sovvenzionare l'industria musicale, Nel 2012 ha raccolto ben 1.2 milioni di dollari attraverso la piattaforma Kickstarter, raggiungendo una delle cifre più alte di sempre. Prima di diventare famosa con i "The Dresden Dolls" Amanda è stata per cinque anni un'artista di strada e la condivisione di mezzi è un tema a lei particolarmente caro. Nel 2013, ospite del TED, ha anche esposto la sua teoria sulla raccolta fondi dal basso in un discorso intitolato "L'arte di chiedere", che è stato lo spunto per la pubblicazione di un libro omonimo.