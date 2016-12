Amanda Bynes in ospedale psichiatrico

14:10 - Periodo difficile per Amanda Bynes, che è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico dai suoi familiari dopo l'ennesimo colpo di testa. La starlette americana aveva infatti pubblicato qualche giorno fa un tweet in cui accusava il padre di aver abusato di lei da bambina. Atterrata all'aeroporto di Los Angeles, la Bynes è stata portata a sua insaputa in clinica dove l'attendeva il legale dei genitori.

"Mio padre ha abusato fisicamente e verbalmente, si masturbava di fronte a me. Mi diceva che ero brutta e poi mi chiedeva di fare sesso con lui" aveva accusato la Bynes qualche giorno fa su Twitter. Una storia inventata di sana pianta dall'ex stellina Disney, che ha motivato il gesto con un cinguettio altrettanto inquietante: "Mio padre non ha mai fatto nessuna di queste cose. Il microchip nel mio cervello me le ha fatte scrivere".



L'accusa al padre è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che nel suo curriculum da bad girl non sembra mancare niente. Non si contano più le volte che è stata arrestata per aver guidato ubriaca o sotto effetto di droghe, né i soggiorni (più o meno lunghi) in rehab per cercare di ripulirsi. Agli inizi di ottobre era stata anche espulsa dalla scuola di moda Fashion Institute of Design a causa dei suoi atteggiamenti eccessivi dentro e fuori l'istituto, tra cui l'aver provocato una rissa in discoteca.