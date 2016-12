23 aprile 2015 Alvaro Soler, l'inno alla gioia dell'estate esplode per tutti sotto lo stesso sole Il cantautore spagnolo lancia il brano che si candida a diventare il tormentone 2015, in attesa di pubblicare l'album Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:17 - L'estate quest'anno arriva con qualche mese di anticipo. Esattamente il 24 aprile, giorno di uscita di "El mismo sol", singolo di debutto del cantautore spagnolo Alvaro Soler. Un brano trascinante e gioioso che si candida a diventare uno dei tormentoni 2015. Il brano anticipa l'album in uscita il 16 giugno, registrato tra Berlino e Barcellona. Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva il video.

Soler è un ragazzo di 24 anni che ha uno sguardo internazionale assimilato dalle sue esperienze di vita. Figlio di genitori tedeschi e spagnoli, è cresciuto tra Barcellona e Tokyo. "El mismo sol" è un vero inno alla gioia, un brano fresco e travolgente la cui forza sta nel trasmettere positività e amore per la vita e dove l’energia, le chitarre, lo xilofono e la fisarmonica si sposano bene con un riff contagioso.



"La musica è sempre stata una parte essenziale della mia vita – ricorda Alvaro - Quando le cose si mettono male, è meraviglioso buttarsi di testa nella musica". È stata proprio questa esigenza a convincere Alvaro a lasciare Barcellona per trasferirsi in Germania, dove ha incontrato il suo team di produzione con cui ha iniziato a lavorare ai suoi pezzi. Quello che ne è uscito è un mix inedito tra la vibrante gioia di vivere spagnola, il minimalismo giapponese e il pulsante spirito urban tipico di Berlino, in uno studio trasformato in parco giochi fatto di tastiere, percussioni, chitarre e xilofoni.